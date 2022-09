Di Mariano: “Fare parte di questo Palermo un onore. Ho un obiettivo”

Giornata di presentazioni in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Francesco Di Mariano ha parlato in conferenza stampa ai microfoni dei cronisti presenti, soffermandosi sul suo approdo in Sicilia avvenuto durante la sessione estiva di mercato 2022/23.

"Serie A? Mi sono chiesto il perché, ma questo non vuol dire che non mi senta pronto. A Venezia ero in scadenza e alla fine abbiamo trovato un punto d'incontro con il Lecce dove ero cresciuto sin da piccolo. A Lecce è stato inaspettata la mancata conferma dopo un anno da protagonista. Fa parte del nostro lavoro e bisogna farne una forza maggiore. Oggi essere qui non è di meno di Lecce, questo è un Palermo nuovo che sta creando le basi e per me farne parte è un onore. Spero di arrivare fino al tetto di questo Palermo, quando si costruisce una casa si parte dalle fondamenta"