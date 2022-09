Di Mariano: “Ero in prova col Palermo a 13 anni, poi il Lecce. Migliorerò con Corini”

"Io sono stato in passato accostato al Palermo a 13 anni con Sabatini e Massara. Sin da piccolo sono stato in prova al Palermo un mese, a quell'età avevo voglia di divertirmi ed è arrivata la chiamata del Lecce. Feeling con il gol? Primo anno a Venezia 8 gol fino a febbraio e poi infortunio, l'anno scorso 6 gol e poi infortunio. Non faccio tantissimi gol, ma l'importanza di un giocatore non la si vede per forza nei numeri. Sono dati che io vorrei migliorare, faccio l'esterno ma al giorno d'oggi nel calcio moderno fare la corsa in più per il compagno è importante per dare un segnale alla squadra. L'anno scorso sarei potuto arrivare in doppia cifra. Quest'anno lo staff è preparatissimo e il mio obiettivo è quello di migliorarmi in allenamento e cercare di chiedere consigli al mister e al suo staff, dove c'è anche Santana che potrà darmi una mano, con l'obiettivo di fare più gol e assist possibili".