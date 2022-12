Di Mariano: “Corini top, Palermo è casa. La verità sul diverbio con i tifosi a Terni”

Le dichiarazioni rilasciate dal numero 10 del Palermo

"E' come se non me ne fossi mai andato. Da allora non è cambiato nulla, Palermo è ed è sempre stata casa mia. Qui ho le mie origini, sono fiero e orgoglioso della mia terra". Lo ha detto Francesco Di Mariano, intervistato ai microfoni di Calciomercato.com. Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato: dal suo rapporto con il tecnico rosanero, al presunto diverbio tra lui ed i tifosi dopo lo 0-3 contro la Ternana. Ma non solo...

"Cosa mi è rimasto di quel tredicenne che sognava di diventare calciatore? La stessa passione e la stessa fame. Se mi guardo indietro ripenso a tutti i sacrifici e alle rinunce fatte durante l'adolescenza per raggiungere il mio obiettivo. Non rinnego nulla del mio passato, sono focalizzato sempre sul presente. Mi piace pensare che nella vita si possa sempre migliorare, a qualsiasi età. Corini? Lo stimo come persona e allenatore, conosco bene il suo calcio molto propositivo: per un attaccante è l'ideale. Per me, palermitano, è stato molto facile accettare di tornare qui. Il ritiro a Manchester? E' stata un'esperienza preziosa che ci ha permesso di toccare con mano l'organizzazione del City Football Group, anche se non abbiamo incontrato nessun giocatore del Manchester", le sue parole.

LA VERITA' -"Dopo lo 0-3 con la Ternana c’è stato un diverbio tra me e i tifosi? Non c'è stato nessun diverbio, le immagini tv hanno dato una rappresentazione distorta della realtà. Dopo la partita qualcuno dalle tribune mi ha chiesto di andare più vicino ai nostri tifosi in quanto palermitano, e visto che ci metto sempre la faccia ho detto che non sarebbe stato un problema. Nella gara successiva col Pisa, dopo il mio gol c'è stato un boato assordante", ha spiegato il numero 10 rosanero.