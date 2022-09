Di Mariano: “Col Lecce fuori dal progetto, ora sono contento. Brunori partner ideale”

Un inizio di campionato altalenante, con prestazioni mostrate non ancora ai livelli di Lecce e Venezia. Francesco Di Mariano vuole prendersi il Palermo e per farlo dovrà rimboccarsi le maniche ed illuminare con la propria tecnica e qualità. Il numero 10 rosanero si è raccontato alle colonne della Gazzetta dello Sport nel corso del ritiro della compagine di mister Eugenio Corini alla sede del Manchester City:

Sul passaggio in maglia rosanero da palermitano: "Un onore, far parte della rinascita del Palermo è un orgoglio. Sono entusiasta di questa scelta e non mi pento. A 12 anni i rosa mi scelsero per un pre-ritiro ma non mi misero sotto contratto, fu così che mollai e tornai alla scuola calcio".