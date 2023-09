Di Francesco: “Obiettivi e concorrenza, vi dico tutto. Serie A? Saremo competitivi”

Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, Federico Di Francesco, ha completato il reparto più avanzato del Palermo. Pochi giorni dopo l'ufficialità del suo acquisto, l'attaccante ex Lecce, subentrato nella ripresa nel corso del match contro la Feralpisalò, ha messo a segno il suo primo gol in rosanero dopo soli cinque minuti dal suo ingresso. A parlare soffermandosi su obiettivi e ambizioni legati alla stagione in corso è proprio il numero 17 rosa, intervenuto ai microfoni di "Casa Palermo" in onda sulle frequenze di "Radio Time".