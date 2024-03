Di Francesco: “Grande delusione per ko con Venezia, dobbiamo rialzarci e dare di più”

"La partita contro il Venezia è stata una brutta sconfitta che non ci aspettavamo. L’avevamo preparata in una certa maniera, peccato perché eravamo partiti in modo positivo. È stata una gara al di sotto delle aspettative. Ci dispiace perche era un’occasione importante per dimostrare il nostro valore. Quello che non ha funzionato è stata la mancanza di reazione. Dopo il gol siamo stati confusionari. In queste partite serve più equilibrio, non siamo stati lucidi. A fine gara c’era grande delusione, per noi era un’occasione importante. Noi siamo un gruppo unito e come nelle vittorie anche nelle sconfitte ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che bisogna fare qualcosa in più per uscirne. Nessuno metta in dubbio l’unione del gruppo, siamo il Palermo e siamo una cosa sola per il nostro obiettivo".