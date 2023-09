Di Francesco: “Da Amauri a Miccoli, un onore giocare qui. Soleri e il primo gol…”

"E' stata una giornata bella, poi segnare al debutto dopo cinque minuti... E' stato l'esordio migliore che potessi sperare". Lo ha detto Federico Di Francesco , intervistato ai microfoni di "Radio Time" nel corso di "Casa Palermo". Fra i temi trattati dal nuovo attaccante del Palermo , approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dal Lecce , anche il primo gol messo a segno con la maglia rosanero al debutto contro la Feralpisalò . Ma non solo...

"Segnare sotto la curva è stata una grande emozione. Cosa ho detto a Soleri? Gli ho detto che nove attaccanti su dieci avrebbero tirato, che è stato carinissimo ad avermi passato la palla e che adesso gli devo una cena al più presto. Perché ho sposato il progetto Palermo? La società mi ha voluto fin da subito e mi ha colpito l'entusiasmo e il calore, oltre l'organizzazione che c'è. Penso che anche il fatto che ci sia il City Group abbia facilitato questa scelta, poi il Palermo è una grande piazza. Ricordo quando guardavo le partite del Palermo in Serie A, con i vari Miccoli, Pastore, Ilicic, Cavani, Amauri. Erano partite belle contro grandi squadre e per un giocatore giocare per una piazza così penso sia la cosa più bella", ha proseguito Di Francesco.