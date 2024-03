Di Francesco: “Chiedo scusa ai tifosi, dobbiamo dare di più. Lecco fondamentale”

"Dispiace per questa sconfitta. Eravamo partiti così così, poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi e andare in vantaggio. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, non siamo stati bravi nel momento in cui dovevamo difendere. Dovevamo essere più compatti, ci hanno fatto tre gol in venti minuti che ci hanno tagliato le gambe. Ci dispiace perché c'è sempre un grande seguito da parte dei tifosi. Dobbiamo cercare di superare questo momento difficile, adesso senza guardare la classifica cerchiamo di ragionare partita dopo partita. Ci concentriamo sul Lecco, una partita fondamentale ed importante, da preparare nel migliore dei modi. Cosa non va? Non lo so, i giudizi è giusto che ci siano. Noi cerchiamo di concentrarci su quelle che sono le nostre lacune e migliorarle. C'è il rammarico di aver portato a casa poco e nulla dopo tre partite ravvicinate, questo fa male a noi, all'ambiente, all'entusiasmo meraviglioso che si era ricreato dopo Como. Noi lavoriamo sempre verso quella direzione, poi siamo umani, sbagliamo. Non siamo fenomeni, siamo giocatori che cercano di dare tutto e a volte non basta. Dobbiamo dare ancora di più per uscire da questo momento e per raggiungere i nostri obiettivi. Lo faremo attraverso il lavoro. Chiediamo scusa ai tifosi che sono venuti fino a qua, che ci hanno sostenuto fino alla fine. Questo è importante e lo percepivamo anche nella difficoltà. Un popolo che merita tanto, noi dobbiamo essere all'altezza del loro amore. Anche nel girone d'andata il secondo posto sembrava lontano, poi eravamo quasi lì. Questo dimostra che la B è un campionato altalenante, mancano dieci partite, inutile fare adesso programmi. L'obiettivo è fare bene per il Palermo, dare tutto, ripartire. Adesso è dura perché fa male questa sconfitta, però a Lecco dobbiamo cercare di dare una risposta. Io mi sento bene, sto lavorando per dare il meglio. Se vengono il gol bene, ma oggi avrei preferito vincere e non fare gol. Il focus è sempre sulla squadra, speriamo di tornare a vincere ed a fare bene".