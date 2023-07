Di Carlo: “Palermo tra le pretendenti per la A? Non mi piace dirlo. Mercato positivo”

Un passato da calciatore del Palermo per quasi quattro stagioni, poi tante volte da avversario in panchina. Lunga e variegata la carriera di Domenico Di Carlo, ex centrocampista rosanero tra il 1987 e il 1990. Dopo il ritiro diverse esperienze alla guida di Chievo, Cesena, Novara e Spezia tra Serie A e Serie B, fino all'attuale incarico al Pordenone in Serie C. Di Carlo è intervenuto alle colonne de "Il Giornale di Sicilia" soffermandosi sulle prospettive future del Palermo in cadetteria. Di seguito le sue dichiarazioni: