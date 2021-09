Di Benedetto: “Girone tosto, abbiamo due obiettivi. Voglio una squadra riconoscibile”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del nuovo tecnico della Primavera del Palermo, Stefano Di Benedetto

Dopo l'esperienza nell' U17 del Parma e la parentesi nello staff tecnico del "Vecchio Palermo", Stefano Di benedetto, ha detto sì al suo ritorno in Sicilia per guidare la Primavera rosanero.

Subentrato ad Antonello Capodicasa, il nuovo tecnico dei giovani, si è presentato questa mattina in conferenza stampa in vista dell'inizio della prossima stagione.

"Capodicasa? Grande rispetto per il mister che conosco da quando sono piccolo, non ci siamo sentiti telefonicamente perchè ho voluto rispettare questo suo momento particolare. Organico? Ho rivisto un paio di partite, essendo già alla terza settimana mi sto rendendo conto dei ragazzi che ho a disposizione. Dobbiamo solo lavorare e pensare di fare bene. Nostro girone? Ci sono tante squadre che hanno sempre fatto bene nel settore giovanile, un bel girone che non potrei che definire tosto. Due macro obiettivi sono quello di fornire elementi per la prima squadra e quello di essere tra i protagonisti del campionato. Voglio rendere la squadra organizzata e riconoscibile".