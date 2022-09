Devetak: “A Manchester grande esperienza, ho un obiettivo. Concorrenza uno stimolo”

Giornata di presentazione in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Mladen Devetak ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Il calciatore, arrivato in Sicilia nella sessione appena conclusa di mercato, ha parlato di obiettivi e ambizioni presenti e future proiettandosi inoltre al prossimo impegno dei rosa contro il Sidtirol.

Il mio primo obiettivo è quello di giocare il più possibile. Obiettivo di squadra è quello di crescere sempre di più e poter raggiungere la Serie A, che questa città merita. Il cambio Baldini-Castagnini ed il subentro di Corini e del nuovo ds Rinaudo? Quando sono stato acquistato io non ho avuto alcun problema per il cambio dei vertici tecnici perché so che Palermo riesce a superare ogni tipo di circostanza del genere. Concorrenza? Mateju e Sala nel mio ruolo sono uno stimolo per me”.