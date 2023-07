Desplanches: “Pigliacelli mi aiuterà. Sogno la Nazionale, Milan…”

Il Palermo ha inserito in seno alla rosa di Eugenio Corini un portiere dalle prospettive importanti. Sebastiano Desplanches - classe 2003 - oggi in sede di conferenza stampa, direttamente dal ritiro di Ronzone, si è presentato come nuovo giocatore della compagine rosanero, targata City Football Group . Di seguito, le parole dell'ex Vicenza e Milan tra le altre:

Avere un portiere esperto come Mirko mi aiuterà a crescere, come già detto in passato mi ritengo un portiere senza grosse lacune. Sono giovane e devo lavora. Mi sembra veramente un bel gruppo, ho legato un pò più con i giovani. Anche più esperti sono molto simpatici. Sirigu e Sorrentino sono i due portieri più grandi della storia del Palermo, non sarebbe male rivivere quello che hanno fatto loro. Tutti mi chiamano Blanco (ride ndr). Io arrivo qua con tanta voglia di lavorare, il mister ha già chiarito le gerarchie. Non mi piace troppo pensare a quello che accadrà, preferisco lavorare giorno dopo giorno. Il Milan ha scelto di mandarmi a Vicenza, son Il sogno di ttuti i giovani è quello di difendere i pali della Nazionale maggior, devo lavorare giorno dopo giorno. Prima devo iniziare a giocare in Serie B, si vedrà in futuro. Sono felice di essere qua. Sono arrivato da poco, ho visto solo la partita di ieri