Desplanches, il punto fermo dell’U21 che aspetta il suo riscatto in rosanero

La situazione del 2003 è quasi paradossale: se, come raccontato, in nazionale è spesso tra i protagonisti, a Palermo il ragazzo non riesce ancora a emergere. Nello scorso campionato, in tal senso, dopo una prima parte altalenante, il tecnico gli ha preferito Sirigu prima e Audero, arrivato nel mercato di riparazione, successivamente. È indubbio che in quel momento della stagione affidare la porta ad un portiere ben più esperto come l'ex Sampdoria sia stata una scelta corretta, viste anche le ottime prestazioni fornite, ma la fiducia verso il 22enne non è mai stata continuativa. Sono, infatti, solo 21 le partite giocate quest'anno, in conseguenza al grave infortunio che ha colpito il compagno di reparto Gomis, partito come favorito tra i pali già nel pre-season. Da sottolineare anche il primo anno dell'ex Milan in Sicilia che, dopo un mondiale da guanto d'oro con l'Under 20, non ha praticamente mai visto campo, salvo qualche sporadica apparizione sul finire di campionato.