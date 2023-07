Desplanches: “Ecco perché ho scelto Palermo. Ringrazio Tedino, City Group…”

Ho scelto Palermo perché è una piazza storica, felicissimo di essere qua. Quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato un attimo ad accettare. Un gruppo calcistico come il City Group è una cosa in più che ci dà sicurezza e ci permette di essere nella posizione migliore per giocare a calcio. Arrivo qua in punta di piedi con tanta voglia di lavorare. Il mister è stato chiaro, dovrò lavorare per farmi trovare pronto. Mondiale Under 20 ha avuto un impatto importante, ho fatto un cambiamento da C a Serie B. Un'esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. Devo accantonare questa esperienza e pensare al mio futuro. È stata una scelta dello staff, arrivo da più di un mese di stop. Fare palestra e fare campo sono due allenamenti diversi. Volevo ringraziare Tedino per la fiducia dello scorso anno, ci siamo sentiti e mi ha fatto un grande in bocca al lupo