Delio Rossi: “Palermo squadra in crescita e ben allenata. Serie B e playoff…”

Le dichiarazioni di Delio Rossi, ex tecnico del Palermo

⚽️

Il Palermo cade in trasferta al "Ferraris" contro il Genoa, nella 24a giornata di Serie B. Crolla l'imbattibilità e il filotto di risultati utili per la compagine di Eugenio Corini, che durava ormai da nove gare. La classifica però, corta e mutevole, sorride ai rosanero. Nonostante sia attualmente fuori dalla zona playoff - al decimo posto -, tra il Palermo e il terzo posto, occupato dalla Reggina, ci sono solamente cinque punti e ben sei squadre. La sconfitta maturata contro il Genoa quindi non intacca le speranze playoff dei rosanero, così come non rappresenta un ritorno a quel Palermo della prima parte di stagione, con tutte le difficoltà a trovare punti lontano dal "Renzo Barbera".

"Non ho seguito la partita di Marassi, ma ho visto il Palermo delle ultime settimane, uno squadrone in crescita, ben allenato, c'è una carta in regola per rimanere nella scia della zona play-off e poi giocarseli senza premere sapendo che in quel caso può riuscire di tutto". Così Delio Rossi, ex tecnico tra le altre di Palermo e Fiorentina, intervenuto alle colonne de "La Repubblica". Il mister di origini romagnole è stato protagonista sulla panchina rosanero in due occasioni, prima dal 2009 al 2011 quando raggiunse la finale di Coppa Italia, poi per una breve parentesi nel 2019 nell'anno del fallimento.

Parole chiare quelle di Rossi, che si sofferma infine sulla situazione del campionato di Serie B, giunto alla quinta giornata di ritorno. Così il tecnico sul noto quotidiano: "Questo Palermo ha degli elementi di qualità e altri giocatori che magari non sono invece pronti per il caveau di categoria che quest'anno mi sembra prematuro. Questa serie B è molto difficile, ma ci insegna che non sempre le squadre sulla carta più forti vincono. Alcune somme si potranno tirare con l'inizio della primavera e ai play-off potrebbe prevalere chi arriva meglio fisicamente"