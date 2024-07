Delio Rossi: “Palermo, ecco cosa manca per la A. Algoritmi? A volte serve l’intuizione”

Sul campionato di Serie B: "Sicuramente è più semplice per chi arriva dalla C, perché è supportato da un entusiasmo dilagante. E poi non c’è tutta questa differenza tra C e B: il Catanzaro lo ha certificato. Viceversa, tra A e B c’è un abisso e il salto in massima serie è molto più alto. Detto questo, chi scende dall’Olimpo del calcio può usufruire del ‘paracadute’, ciononostante deve fare i conti con la delusione e le inevitabili scorie che si trascina una retrocessione. Se poi non risali immediatamente, rischi di restare in B a lungo o, peggio ancora, di fare il doppio salto all’indietro”.