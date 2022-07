Delio Rossi: “Nuova proprietà e campionato di transizione? Se ti chiami Palermo…”

SERIE B- "Le squadre non le ho viste nel dettaglio. Secondo me le più importanti al momento sono Parma, Cagliari, Genoa, Bari e il Palermo stesso. Ci sono bacini di utenza molto capienti e sicuramente sarà una Serie B molto interessante. Se c'è un buon gruppo che ha fatto bene in C e ha dei valori, può fare bene anche in Serie B. Come in passato hanno fatto Frosinone e Lecce. Il vero salto è dalla B alla A, dove non basta un gruppo coeso, ma ci vogliono maggiori valori tecnici. Sia in C che in B il Palermo è destinato a fare campionati di alta classifica. Non si può dire di fare un campionato di transizione".