Delio Rossi: “Ilicic? A Palermo grosse dispute, Gasperini fondamentale per lui”

L'ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, ricorda Josip Ilicic durante la sua parentesi in rosanero

"Al Palermo abbiamo avuto grosse dispute, Ilicic era convinto di dover rendere massimo al 50% in allenamento per riuscire poi a rendere al 100% la domenica in partita, ma io gli facevo capire che funzionava all’esatto contrario. Me lo ricordo come un ragazzo chiuso e introverso, doveva trovare Gasperini per diventare continuo".