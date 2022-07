Delio Rossi: “Brunori non farà 30 gol. Rammarico Palermo? Avremmo vinto i playoff”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Palermo

Parola a Delio Rossi. L'ex allenatore del Palermo ha rilasciato un'intervista interessante sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Tra le tante tematiche affrontare, Delio Rossi si è soffermato su Matteo Brunori e sulla nuova proprietà del club di viale del Fante, il City Football Group. Di seguito, le sue dichiarazioni.

BRUNORI- "Il vero salto è tra Serie B e Serie A. Se sei abituato a far gol in Serie C, puoi tranquillamente farli in Serie B. Non ne farà 30, ma lui ha il fiuto del gol e ha caratteristiche davvero interessanti".

CITY FOOTBALL GROUP- "Non li conosco, ma credo che nel momento stesso in cui tu decidi di investire sul Palermo, non puoi pensare di farlo invecchiare in una categoria. A me piacerebbe che ci fossero sempre degli imprenditori locali che ci mettono la faccia come è successo l'anno scorso, ma mi rendo conto che non è possibile. Il calcio sta andando in un'altra direzione. Io sono ancora un pò legato ai ricordi, al sapere che magari ci sta il Sensi di turno a Roma, Berlusconi al Milan o Moratti a Milano. Non è più possibile, ma nessuno deve mai prendere in giro la gente. Inutile sbandierare obiettivi irraggiungibili".

IL RAMMARICO- "Palermo? Io seguo tutte le squadre che ho allenato. Rammarico per come è finita la mia avventura in rosanero? Assolutamente sì. Noi avremmo vinto quei playoff. Io ero stato preso per disputarli e la squadra credo che avrebbe quantomeno meritato di giocarli. Questo mi ha dato fastidio: o non fai iniziare il campionato, oppure devi farlo finire. Ritorno in panchina? So fare solo questo, giusto o sbagliato che sia. Continuerò a cercare una sistemazione. In questo momento solo molte chiacchiere ma nulla di concreto".