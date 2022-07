Delio Rossi: “Baldini? Qualcosa non quadra. Il Palermo deve lottare per la Serie A”

Parola a Delio Rossi. L'ex allenatore di Lazio e Palermo è intervenuto nel corso del format di approfondimento sportivo 'A Tutto Mercato' di TMW Radio per esprimere la propria opinione circa le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini dal club di viale del Fante: "A me dispiace quando un collega dà le dimissioni perché significa che c'è qualcosa che non quadra. Il Palermo deve lottare per la Serie A ed è giusto che lo faccia con chi l'ha portato in Serie B".