De Rose: “Voglio portare il Palermo in alto. Fascia da capitano? Ripagherò fiducia”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del centrocampista del Palermo, Francesco De Rose

"Fascia da capitano? Non ho ancora parlato con Mario, ci siamo visti prima di partire e devo dire che senza dubbio sarà una fascia importante. Spero di poter fare bella figura e di onorare questo senso di responsabilità che mi è stato dato. Voglio ringraziare i miei compagni e la società che mi ha dato questo senso di responsabilità e spero di ripagarlo alla grande, è un motivo d'orgoglio. La squadra quando arrivai era giù di morale, ho cercato di portare un pò di entusiasmo e allegria e pian piano siamo riusciti a risalire la china. Il Palermo non deve stare in queste categorie, abbiamo fatto il massimo e alla fine abbiamo perso. Luperini? Più si gioca insieme più si affina il rapporto, chi gioca e chi giocherà si farà comunque trovare pronto. Soprannome Ciccio Polpaccio? Deriva dalla grandezza proprio dei polpacci. Gol? Non sono stato fortunato in questo, la mia intenzione è quella di portare il Palermo in alto e non importa se segno o meno".