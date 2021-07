De Rose: “Tutto sul mio gol al Potenza. Palermo? Qui professionalità e abnegazione”

Parola a Francesco De Rose. Prosegue a gonfie vele il ritiro pre-campionato del Palermo, tornato in campo questa mattina, dopo la giornata di riposo concessa all’indomani dell’amichevole vinta contro il Potenza. A fare il punto della...

Prosegue a gonfie vele il ritiro pre-campionato del Palermo, tornato in campo questa mattina, dopo la giornata di riposo concessa all'indomani dell'amichevole vinta contro il Potenza. A fare il punto della situazione, analizzando il momento vissuto dalla squadra nel corso della conferenza stampa odierna, Il centrocampista del Palermo ed ex Reggina Francesco De Rose : considerato uno dei perni del centrocampo rosanero.

"Gol al Potenza? Il mister ci chiede di seguire l'azione, è chiaro che più giochi e più ti alleni insieme e più apprendi cosa vuole. Reggina? Questo Palermo mi ricorda la mia esperienza in amaranto quando c'era tanta professionalità e spirito di abnegazione. Cosenza? Faccio gli auguri per il ripescaggio in B e sono contento per loro, mi sarebbe piaciuto affrontarlo ma vuol dire che magari ci incontreremo nella prossima stagione in B".