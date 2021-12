De Rose: “Questo Palermo può arrivare lontano. Ecco la chiave della vittoria”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del match di Serie C in cui i rosanero hanno battuto il Monopoli di Colombo in extremis

Il Palermo di Giacomo Filippi vince in extremis grazie alla firma di Matteo Brunori. Tre punti preziosi per la franchigia siciliana che ha così scavalcato in classifica lo stesso Monopoli di Alberto Colombo. In attesa del posticipo di Serie C in cui si affronteranno domani sera Bari e Avellino, i rosanero hanno accorciato sulla capolista guidata da Mignani. Il capitano del Palermo, Francesco De Rose, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il prezioso successo. Di seguito, le sue dichiarazioni.