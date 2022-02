De Rose: “Peccato, siamo vivi. Serie B? Ci crediamo, lotteremo fino alla fine”

Ennesima sconfitta esterna per il Palermo, che si morde le mani per le tante occasioni sciupate: l’analisi del capitano rosanero

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio al "Nuovarredo Arena". Una vittoria, quella conquistata dalla Virtus Francavilla contro il Palermo di Silvio Baldini, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Pasquale Maiorino e da Cosimo Patierno. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante al termine della sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il capitano del Palermo Francesco De Rose ha commentato l'ennesima sconfitta rimediata in trasferta.