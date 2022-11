De Rose: “No elemosina, la verità sul mio addio. Vecchia guardia? Parla il campo”

"Cosenza-Palermo sono due squadre a cui sono legato e questa può essere una svolta per il Palermo, magari anche per sognare i playoff e guardare avanti in classifica. Occhio però che il Cosenza non muore mai". Lo ha detto Francesco De Rose , intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Diversi i temi trattati dall'ex capitano del Palermo dopo l'addio: dalla scelta di lasciare il capoluogo siciliano nel corso della sessione estiva di calciomercato, direzione Cesena , alle prestazioni offerte fin qui in Serie B dai vecchi compagni di squadra.

L'ADDIO -"So di aver dato tutto, poi non rimango mai in posti dove non sono ben accetto. Sono decisioni della società, la verità è quella. Uno che vince un campionato da capitano e poi va via è una cosa un po' anormale, loro hanno preso le loro decisioni. Per quanto riguarda me, non resto a ricevere l'elemosina da nessuna parte. Amerò per sempre Palermo, rimarrà sempre nel cuore mio e della mia famiglia. Il mio contributo l'ho dato e se un giorno il Palermo andrà in Serie A, mi piacerebbe essere ricordato come uno che ha fatto la propria parte. Promesse non mantenute? Di accordi ce n'erano tanti, però non porto rancore. Vado avanti a testa alta, ringrazio la gente e i miei compagni, poi la società nuova fa le scelte che ritiene più opportune. Me ne sono andato così come sono venuto, in silenzio", le sue parole.