De Rose: “Fascia di capitano? Io erede di Santana. Serie C, vi dico come si vince”

Le dichiarazioni del capitano del Palermo FC, Francesco De Rose, nel corso di un intervista rilasciata a 48 ore dal match contro la Paganese

Dopo aver scontato il turno di squalifica, seguito alla quinta ammonizione in campioanto rimediata nel successo esterno contro la Fidelis Andria, il capitano del Palermo FC, Francesco De Rose è subito pronto a ripendersi non solo la fascia al braccio ma le chiavi del centrocampo della compagine allenata dal tecnico di Partinico, Giacomo Filippi. A poco meno di quarantotto ore dal match in programma allo Stadio "Renzo Barbera" contro la Paganese, il trentaquattrenne ex centrocampista della Reggina, in un'intervista concessa ai microfoni di Telerent-7Gold Sicilia, nel corso del format di approfondimento calcistico "Speciale #Gold Sport", ha tracciato un bilancio del momento vissuto in campionato dalla compagine rosanero.