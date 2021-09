De Rose: “Dobbiamo svegliarci, stiamo regalando troppo. Ora serve svolta”

Al termine del match Taranto-Palermo, le dichiarazioni del capitano rosanero, Francesco De Rose, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pesante passivo di 3-1 contro la formazione ionica

Rosanero che cedono gli onori del match a favore della compagine ionica, che chiude la sfida sul 3-1 grazie al classico dei gol dell'ex siglato da Andrea Saraniti , che sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la compagine rossoblu ha messo la sfera alle spalle di Pelagotti con una incornata. Nella ripresa il raddoppio della squadra di Giuseppe Laterza che trova il gol del 2-0 con il tocco sotto porta di Benassai . A siglare il gol dei rosanero, Alberto Almici , con un tiro-cross anche grazie alla compartecipazione dell'estremo difensore rossoblu Chiorra . Nel finale di gara, il terzo gol del Taranto , che grazie a Diaby chiude definitivamente le sorti della gara sul 3-1. Al termine della sfida, dallo Stadio "Erasmo Iacovone", è intervenuto in conferenza stampa il capitano del Palermo FC , Francesco De Rose , per analizzare il pesante passivo di 3-1 contro la formazione ionica.

"Abbiamo preso gol su calcio piazzato e poi la partita non si è messa bene, soprattutto se inizi facendo questi errori. Bisogna migliorare e dare qualcosa in più per restare concentrati e attenti, questa gara ci deve afre capire che siamo scesi sulla terra e dobbiamo dunque svegliarci. A livello di gioco non avevamo fatto male, ma partire con l'handicap subendo gol da palla da fermo non va bene. Da mercoledì dovremo fare bene e dare una svolta, la partita contro il Catanzaro calza a pennello così da poterci rifare. Al passato non dobbiamo pensare, in questa categoria stiamo regalando troppe occasioni agli avversari e quindi serve lavorare e mostrare sempre attenzione".