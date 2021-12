De Rose: “Dimostrato nostro valore. Testa al derby, venderemo cara la pelle”

Le parole del centrocampista rosanero al termine della sfida vinta di misura contro il Monopoli con la rete nel finale di Matteo Brunori

Il Palermo si impone di misura all'ultimo respiro contro un coriaceo Monopoli . La formazione di Filippi fatica per larghi tratti del match, non riuscendo a fare breccia nella ben organizzata retroguardia avversaria. Un giro palla lento e monotono ha reso prevedibile l'impronta di gioco dei rosanero, che si sono resi protagonisti di una partita opaca. A regalare un successo fondamentale alla squadra siciliana ci ha pensato il centravanti Matteo Brunori , che all'87' a seguito di una palla persa in uscita dal Monopoli è stato ben servito da Andrea Silipo e ha realizzato la rete del vantaggio.

"La sconfitta di Picerno è stato un incidente di percorso che non ci aspettavamo, oggi abbiamo dato il massimo e abbiamo dimostrato di credere fino alla fine alla vittori. A Palermo devi giocare sempre per vincere, adesso ci godiamo questa vittoria e da martedì penseremo al derby. Catania? Sappiamo che è una partita importante e venderemo cara la pelle anche lì. Questa è una vittoria dal grande valore contro una squadra forte che potrà dire la sua in questo campionato, si merita di stare in quella posizione. Sapevamo che l'avversario era ostico, ma abbiamo dimostrato il nostro valore di gruppo unito; un successo che ci proietta a una sfida ancora più importante visto che il derby è una partita a sé. Adesso ci godiamo il giorno di riposo, domani non vedrò Avellino -Bari ma preferirò stare con la mia famiglia".