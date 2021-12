De Rose: “Prova non all’altezza del Palermo, c’è solo una cosa da salvare”

Le dichiarazioni di Francesco De Rose, capitano del Palermo, al termine della gara dei rosanero contro il Latina

Il Palermo conclude l'anno solare in maniera negativa. La compagine rosanero esce sconfitta dalla gara del "Domenico Francioni" contro il Latina , a segno per i nerazzurri il numero 9 Carletti . Inizio subito in salita per i siciliani, condizionati dall'espulsione di Alessio Buttaro , pochi minuti dopo infatti i padroni di casa passano in vantaggio. Allo scadere della prima frazione seconda amnesia della difesa rosanero, l'estremo difensore rosanero, Pelagotti , è costretto a un fallo fuori l'area di rigore che aggiunge un ulteriore cartellino rosso al taccuino del direttore di gara. Il capitano del Palermo , Francesco De Rose , è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Sicuramente dopo questa sconfitta non penso ci sia nessuno contento. L'unica nota positiva è che siamo stati in partita per tutta la gara. Da salvare c'è solo la generosità. Abbiamo pochi giorni per resettare tutto e per ripartire alla grande. Non si possono fare queste partite, chiedo scusa a tutti i tifosi non abbiamo fatto una partita da Palermo. A gennaio possiamo solo ripartire con il piglio giusto. Quest'altra batosta la prendiamo per ripartire più forte. Non c'è nessun tipo di problema all'interno dello spogliatoio. La squadra è unita, purtroppo non stiamo dimostrando di essere all'altezza del Palermo. Con il Monopoli abbiamo fatto bene, anche con il Bari. A Catania data delusione ai tifosi. Questo non era ciò che volevamo, è chiaro che dobbiamo migliorare qualcosa e dobbiamo fare di più tutti insieme perché il gruppo è molto affiatato. Ci siamo sempre rialzati dopo le batoste. Purtroppo non posso dire altro che 'scusa'. Faremo del nostro meglio nel girone di ritorno perché il Palermo merita di più".