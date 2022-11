De Rose: “Baldini non è un pazzo, il mio consiglio ad Accardi. Brunori e Floriano…”

"Baldini non è un pazzo, non lascia Palermo dalla mattina alla sera, dopo quello che ha costruito. Aveva avvertito delle cose che non gli saranno piaciute". Lo ha detto Francesco De Rose , intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Fra i temi trattati dall'ex capitano del Palermo , che ha scelto di lasciare la Sicilia nel corso della sessione estiva di calciomercato, anche la decisione da parte del club e di Eugenio Corini di consegnare la fascia da capitano a Matteo Brunori dopo il suo addio. Ma non solo...

ACCARDI E FLORIANO - "Accardi e Floriano stanno faticando a trovare spazio? Sono due ragazzi che tengono veramente tanto al Palermo, c’erano pure in serie D. Ma poi il fatto che abbiano rinnovato solo per un anno è sintomo di attaccamento, sono scelte di vita anche queste. Floriano nelle poche partite che ho visto ha sempre fatto il suo, sulla scia degli scorsi playoff. Accardi non gioca? È chiuso, ha avuto problemi e ora si ritrova davanti un sacco di terzini. Gli consiglierei di andare a giocare, è forte e lo ha dimostrato. Se a Palermo non lo fanno giocare, da qualche parte deve pur andare. Lo dico per il suo bene, anche se lui dice che 'Palermo è a me vita'. Ma sono scelte personali", ha concluso il centrocampista del Cesena.