De Biasi: “Palermo? L’unica che allenerei in B. Col Venezia facevano fatica…”

"Non capisco quale sia il problema in sé, ma ho visto un Palermo che non è riuscito a imporsi in casa nonostante una cornice di pubblico da grandi occasioni". Lo ha detto Gianni De Biasi , intervistato ai microfoni de "La Repubblica". L'ex tecnico dell’ Azerbaijan , che ha disputato 105 gare con la maglia rosanero dal 1983 al 1986, si è soffermato sulla tenuta fisica e tattica del Palermo di Eugenio Corini , reduce dalla netta sconfitta rimediata fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Venezia .

"Facevano fatica e non si può prendere gol su un rilancio lungo neanche nei peggiori incubi. Non so se sia stata la troppa carica o l’eccessiva pressione, ma l’obiettivo doveva essere chiaro nella testa di ognuno. I playoff sono certamente una via, ma nell’ultimo periodo la squadra non ha fatto sfracelli. Ha inanellato risultati positivi e cocenti sconfitte: un andamento troppo altalenante. E appena quattro punti nelle ultime cinque uscite lasciano perplessi. Perdere così, con chi dovrebbe essere una rivale diretta, non lascia presagire nulla di buono, anche perché adesso le partite valgono doppio. Il City può arrivare ovunque, pure in Champions: la strada è lunga ma sicura. Però Palermo deve splendere, è l’unica piazza che allenerei anche in B", ha concluso De Biasi.