Damiani: “Prima in Serie B? Mi piacerebbe sfidare una big. Sul caldo del ritiro…”

Riscattato dall' Empoli , Samuele Damiani si appresta a vivere una stagione da protagonista nella prossima Serie B con la maglia del Palermo , dopo averla respirata nei suoi trascorsi in Toscana. Fortemente voluto dal tecnico Silvio Baldini , il centrocampista classe 1998 si è rivelato un elemento prezioso dello scacchiere tattico rosanero specialmente nel minitorneo dei playoff, pur saltando per squalifica proprio l'ultima gara al "Renzo Barbera" contro il Padova . Queste le dichiarazioni di Damiani in conferenza stampa:

"So quello che vuole il mister, so come ci alleniamo per raggiungere insieme i nostri obiettivi. Prima di campionato? È indifferente, per vedere a che punto siamo mi piacerebbe incontrare una tra le favorite per vedere se possiamo dire la nostra. Ritiro? Il fatto che l’allenamento venga svolto nel tardo pomeriggio è per aiutare i picchi di caldo. Hanno scelto di fare al mattino una seduta di forza, al pomeriggio allenamento con palla e corsa. Abbiamo finito un mese fa, la condizione atletica nel giro di pochi giorni verrà ripresa a pieno. Non c’è stato un vero e proprio stacco tra le due stagioni”