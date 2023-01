Damiani: “Mi ispiro a Busquets e sogno la Nazionale. Il City Group…”

Diversi i temi trattati dallo stesso Damiani, che si è soffermato sul ritiro dello scorso settembre a Manchester. Ma non solo... "Come descrivermi? Sono un tipo curioso, soprattutto per provare nuovi cibi e dolci qui a Palermo come la cassata e l'arancina che è il marchio di fabbrica ed è 'femmina'. Altri sport? Sono fissato col calcio e seguo qualsiasi categoria italiana. Mi sono sempre ispirato a Busquets del Barcellona, perché non si fa vedere spesso ma è fondamentale nel gioco, per cui cerco di studiarlo. Manchester? Il City Group ci ha fatto capire da subito che ha voglia di fare bene e sta lavorando per il centro sportivo a Torretta. In Inghilterra ogni cosa era curata nel minimo dettaglio ed è stato un sogno", le sue parole.