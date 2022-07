Damiani: “Gruppo punto di forza. City Group? Può portarci lontano, il rinnovo…”

Prosegue il ritiro precampionato del Palermo di Silvio Baldini, proiettato verso l'imminente inizio della stagione di Serie B , prevista per il 13 agosto. La compagine rosa, domenica, si è radunata all'hotel Casena dei Colli e rimarrà in città per il ritiro, con allenamenti previsti al campo "Tenente Onorato". Il centrocampista ex Empoli, Samuele Damiani, è intervenuto in conferenza stampa analizzando i temi più caldi in casa Palermo.

"Noi lavoriamo per i nostri obiettivi, il mister ci sprona sempre di più. Non vediamo l’ora tutti insieme di cominciare questo campionato. Il fatto che ci conosciamo già è una cosa positiva, sia fuori dal campo che dentro al rettangolo di gioco. Conosciamo le caratteristiche e questo può essere la nostra forza, non so se cambieremo qualche pedina ma sono certo che chiunque arriverà verrà integrato.City Group? Un privilegio, quando firmai il diritto di riscatto a gennaio mi ero posto questo obiettivo della serie B. Quando poi ho letto della trattativa con il City sono stato felice. Il riscatto mi ha reso orgoglioso perché so che adesso c’è un progetto che può portarci veramente lontano. Allenamenti differenziati? Mi trascino dietro un problemino dalla finale di Padova, ma adesso sono in via di guarigione”.