Damiani: “Finale Playoff? Ho un rammarico. Serie B complicata, le neopromosse…”

Prosegue il ritiro precampionato del Palermo di Silvio Baldini, proiettato verso l'imminente inizio della stagione di Serie B, prevista per il 13 agosto. La compagine rosa, domenica, si è radunata all'hotel Casena dei Colli e rimarrà in città per il ritiro, con allenamenti previsti al campo "Tenente Onorato". Il centrocampista ex Empoli, Samuele Damiani, è intervenuto in conferenza stampa analizzando i temi più caldi in casa Palermo.