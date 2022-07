Damiani: “Ero fiducioso sul riscatto del Palermo. Serie B? Posso essere protagonista”

"C’è entusiasmo. Sono convinto che possa esserci un progetto che potrà portarci molte soddisfazioni. Sono sicuro che potremo fare bene nei prossimi anni, Palermo per me è una scelta importante per la mia crescita. Non dobbiamo fermarci qua, il Palermo merita di tornare dove già è stato per la piazza è per il calore dei tifosi. Tutti noi seguiamo il mister, che crede in ciò che dice. Sono convinto che potremo dire la nostra nel campionato di Serie B. Avevo un diritto di riscatto da applicare entro una certa data, con il fatto del City Group non è stata rispettata. Sono sempre stato fiducioso che il Palermo mi avrebbe riscattato. Penso di avere dato il mio contributo, volevo ricambiare la fiducia del mister e del direttore. Non vedevo l’ora che arrivasse questo riscatto. Serie B? Può essere un campionato che vivrò da protagonista, ad Empoli era il mio primo anno in B. Paradossalmente è stata una sfortuna essere capitato nella squadra più forte del campionato, il mister ha fatto pochi esperimenti lasciando in campo giustamente i soliti individui. Ci toglieremo diverse soddisfazioni”.