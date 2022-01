Damiani: “Con Baldini sono migliorato. A Catanzaro ho visto potenzialità nel Palermo”

Samuele Damiani, nuovo centrocampista del Palermo FC in prestito dall'Empoli, si è presentato al pubblico rosanero in conferenza stampa

Samuele Damiani ha avuto modo di esordire con la maglia del Palermo nella trasferta al "Ceravolo" contro il Catanzaro da subentrato nella quarta giornata del girone di ritorno in Serie C. Sotto la gestione di Silvio Baldini, Damiani ha trovato la sua costanza nella Carrarese nella stagione 2019/2020, contribuendo significativamente alla cavalcata della compagine toscana fino alle semifinali dei play-off di Serie C, persi contro il Bari. Queste le dichiarazioni del centrocampista originario di Poggibonsi che si è presentato al pubblico rosanero in conferenza stampa: