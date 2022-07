Damiani: “Ad Empoli passato mesi non semplici. Baldini mi ha spronato, a Carrara…”

Terzo giorno di preparazione estiva per il nuovo Palermo FC targato City Football Group. La squadra agli ordini del tecnico Silvio Baldini, si è radunata nella giornata di domenica presso l'Hotel "Casena dei Colli", quartier generale del club rosanero per tutto il ritiro pre-campionato, che si svolgerà in città fino al 30 luglio. Oggi in conferenza stampa il centrocampista ex Carrarese ed Empoli, Samuele Damiani, riacquistato dal club azzurro diversi giorni fa. Dopo un rodaggio faticoso, figlio della scarsa continuità di impiego nel precedente semestre in Toscana, il suo rendimento è cresciuto progressivamente ed in modo esponenziale fino a raggiungere picchi di assoluto livello nel cuore dei playoff, un percorso culminato con la promozione in Serie B del Palermo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera".