Damiani: “A Palermo sto bene. Bari? Gara interpretata nel modo giusto, tifosi unici”

Ha trovato spazio dal primo minuto contro il Bari di Michele Mignani alla luce delle assenze simultanee di Claudio Gomes e Leo Stulac . Samuele Damiani , tra i protagonisti del match andato in scena lo scorso venerdì fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", è stato intervistato ai microfoni di "Casa Palermo", in onda sulle frequenze di "Radio Time". Fra i temi trattati dal talentuoso centrocampista classe 1998 anche il successo ottenuto contro Cheddira e compagni.

"Una vittoria col Bari che ci voleva contro una squadra forte che ha dato filo da torcere a squadre di categorie superiori. Una partita fatta bene ed interpretata nel modo giusto soprattutto sul piano caratteriale. Col lavoro si viene sempre ripagati e so che il mister ha molta stima nei miei confronti, poi ci sono momenti belli e momenti brutti ma bisogna farsi trovare pronti - ha dichiarato Damiani -. A chi gioca meno cosa dico? Sono d'accordo con Marconi sul fatto che ci sono giocatori che pur non giocando si allenano a mille all'ora e sono sicuro che prima o poi diranno la loro. Io sto quasi sempre con Sala, poi stavo spesso con Pierozzi e Doda ma ormai si sono trasferiti. Con Sala spesso andiamo a cena fuori con le fidanzate a Mondello o in centro. Palermo è grande e di tempo ce ne sta, quindi ce la godiamo. Com'è Palermo per un toscano? Dieci volte più grande della mia Livorno ed è un altro mondo. Mi sono trovato bene sin da subito e sono stato accolto magnificamente dai tifosi. Tifosi presenti per il Bari malgrado maltempo? Già da un anno ero consapevole della perseveranza dei tifosi, sapevo che sarebbero venuti e li ringrazio perché sono unici".