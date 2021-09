Dall’Oglio: “Pareggio? Dato tutto, non ci siamo accontentati”

Le parole del centrocampista rosanero al termine del match contro il Catanzaro

Al termine dell'incontro Dall'Oglio ha detto la sua sul pareggio maturato dopo circa 95 minuti di gioco, sottolineando l'atteggiamento positivo messo in campo da tutta la squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Non c'eravamo accontentati del pareggio soprattutto in casa, all'inizio della ripresa abbiamo provato a metterli sotto poi ci sono momenti della partita in cui devi difenderti. Alla fine della gara hanno creato qualche occasione, non ci siamo comunque accontentati e abbiamo dato tutto. Se avessimo segnato il rigore oppure se io stesso avessi fatto gol staremmo parlando di un'altra partita, dobbiamo giocare con questa personalità".