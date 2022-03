Dall’Oglio: “Palermo forte, diamo sempre il 100%. Ora testa alla Fidelis Andria”

Le parole del centrocampista del Palermo, Jacopo Dall'Oglio, a margine del successo maturato contro l'Avellino

Il Palermo sbanca il "Partenio" nella trentunesima giornata del Girone C di Serie C , battendo l' Avellino con il risultato di 2-1 , e sfata il tabù trasferta. A decidere, le reti di Brunori e Valente, che traghettano la compagine rosanero a quota 51 punti in classifica. Un risultato analizzato al triplice fischio dal centrocampista della compagine siciliana, Jacopo Dall'Oglio , intervenuto in conferenza stampa.

"Da quando sono qui a Palermo qualche prestazione discreta l'ho fatta, non solo oggi. Noi diamo il 100% ogni giorno durante gli allenamenti, l'obiettivo è quello di fare bene durante la settimana e riportare tutto la domenica. Oggi ci siamo riusciti, altre volte no, ma così è il calcio. Adesso abbiamo la testa alla partita con la Fidelis Andria di mercoledì. Siamo una squadra forte, bisogna stare sereni, credere in noi stessi, lavorare e fare quello che dice il mister. Facendo tutte queste cose ci toglieremo tante soddisfazione. Condizione fisica? Sono sincero, ad oggi non sono al 100%. Col Catanzaro ho preso una ginocchiata al quadricipite che mi ha tenuto fuori parecchio. Ho faticato a mettermi al pari dei miei compagni. Cerco sempre di dare il massimo. Non mi sento ancora benissimo, ma l'importante è arrivare ai playoff stando il meglio possibile fisicamente".