Dall’Oglio: “Non temo la pressione. Catania? Se mi fischieranno tapperò le orecchie”

Giornata di presentazione ufficiale per il centrocampista classe 1992, Jacopo Dall'Oglio. L'ex Catania e Brescia si presenta ai suoi nuovi tifosi in vista del primo match del Palermo FC contro il Latino, valido per il campionato di Serie C 2021-2022

"La pressione non mi preoccupa perché noi calciatori viviamo di emozioni, se al "Massimino" mi fischieranno mi tapperò le orecchie. Mi piace mettermi in gioco e quindi direi che questo non è un problema, ripeto che mi piace stare sotto pressione. Se una squadra è forte deve avere un organico importante e non solo gli undici titolari, De Rose e Luperini l'anno scorso hanno fatto molto bene. Arrivo molto umilmente e mi metto a disposizione della squadra e del mister, poi chiaramente deciderà Filippi come utilizzarmi. Nel primo allenamento mi sono scontrato con Marong e ho preso quattro punti, ci abbiamo scherzato su con i compagni e anche da Catania mi hanno massacrato. Il campionato di C è davvero ostico e molto strano, vai a giocare in campi difficili e sarà dura per tutti. Favoriti? Il Bari ma anche noi non scherzeremo, ogni partita dovrà essere una finale. Sono molto socievole e conoscevo già De Rose e Luperini, mi trovo bene con tutti quanti e accetto le scelte dei mister. Vivo quindi questa concorrenza con estrema tranquillità. Condizione fisica? Ancora non ho giocato 90 minuti e quindi non li ho nelle gambe, sto bene fisicamente e chissà che il mister non decida di farmi giocare la gara intera. Io sono comunque pronto".