Dall’Oglio: “La prima volta al “Barbera” contro Dybala. Catania, Palermo e Mascara”

Giornata di presentazione ufficiale per il centrocampista classe 1992, Jacopo Dall'Oglio. L'ex Catania e Brescia si presenta ai suoi nuovi tifosi in vista del primo match del Palermo FC contro il Latino, valido per il campionato di Serie C 2021-2022

⚽️

Il centrocampo del Palermo FC si è arricchito di un ulteriore profilo di spessore che completa la zona mediana a disposizione del tecnico Giacomo Filippi.

Il classe 1992, Jacopo Dall'Oglio, centrocampista ex Catania e Brescia, approdato al club rosanero lo scorso 10 agosto dopo la sua recente esperienza conclusa con la compagine etnea, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni in vista del primo match di Serie C 2021-2022, in programma domenica 29 agosto alle ore 20.30 allo Stadio "Renzo Barbera", nel quale il Palermo FC scenderà in campo contro il Latina.

"Esordio, sensazioni? Molto positive perché sono in una piazza importante, in Sicilia una delle più importanti come quella di Catania. La prima volta che sono entrato al Barbera ricordo che ebbi un po' di soggezione, ricordo che giocai contro Dybala. Ruolo? Mi piace muovermi sia da trequartista che da mezzala, l'ho fatto già a Brescia e mi sono trovato bene. Contratto? Ci sarà rinnovo automatico in caso di promozione in B. Ho firmato solo per un anno perché credo molto in me stesso e nei miei compagni, sono sicuro che potremo fare un campionato di vertice e magari vincere. Filippi? Con il mister ho un bellissimo rapporto, saprà lui come sfruttarmi al meglio. Cercherò di dare il massimo e di metterlo in difficoltà visto che in quella zona siamo davvero forti. Da Catania a Palermo? All'inizio ho sentito Mascara e gli ho chiedo delle cose, questo è il nostro lavoro. Non ho nulla con la gente di Catania, ho dato sempre il 100% nelle squadre in cui ho giocato. Quest'anno darò tutto per la maglia rosanero".