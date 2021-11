Dall’Audi di Zamparini al mini-frigo: asta bis per i beni del Vecchio Palermo

Dall'Audi Q7 in cui viaggiava Maurizio Zamparini a maglie e palloni: all'asta gli oggetti del vecchio Palermo

"Piazzati solo 7 lotti, asta bis per i beni del vecchio club". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sugli oggetti del vecchio Palermo all'asta. L'Audi Q7 utilizzata dall'ex patron Maurizio Zamparini, lavatrici, attrezzature d'ufficio, maglie, un mini-frigo e molto altro. Dal 27 dicembre partirà la seconda fase dell'asta fallimentare per liquidare i beni dell'U.S. Città di Palermo. Tutti lotti rimasti invenduti durante la precedente asta. Ne sono stati venduti, infatti, soltanto sette, "tra cui quello comprendente i cimeli e la copia della Coppa Italia di C vinta nel 1993, raccogliendo poco meno di 44 mila euro", si legge.