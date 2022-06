Cus Palermo, il presidente Randisi: “Club rosa al Tenente Onorato, vi dico tutto”

Il Palermo rimarrà in città per il suo ritiro precampionato. La preparazione estiva inizierà il 10 luglio e terminerà il 30, alla vigilia dell'esordio stagione della squadra di Silvio Baldini in Coppa Italia. I rosanero utilizzeranno il campo Tenente Onorato, grazie all'accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo, attualmente titolare di un accordo di co-uso con la Difesa.