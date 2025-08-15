mediagol palermo Cremonese-Palermo, i convocati: out Gomes, Magnani non recupera

Cremonese-Palermo, i convocati: out Gomes, Magnani non recupera

Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi in vista della sfida di domani
Il Palermo ha diramato i convocati per il primo match ufficiale della stagione. Oltre Magnani, Di Francesco e Gomis, che non hanno recuperato, out anche Gomes per un affaticamento e Vasic, squalificato.

I CONVOCATI

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Cutrona

77 Di Bartolo

80 Squillacioti

86 Brutto

 

