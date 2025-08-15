Cremonese-Palermo, i convocati: out Gomes, Magnani non recupera

Il Palermo ha diramato i convocati per il primo match ufficiale della stagione. Oltre Magnani, Di Francesco e Gomis, che non hanno recuperato, out anche Gomes per un affaticamento e Vasic, squalificato.
Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi in vista della sfida di domani
I CONVOCATI—
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Cutrona
77 Di Bartolo
80 Squillacioti
86 Brutto
