Craiova, l’ex Palermo Walter Zenga rifiuta la squadra rumena. Torna Nicolò Napoli

Walter Zenga, ex allenatore di Palermo, Catania, Crotone, Sampdoria e Cagliari tra le altre sembrava essere uno dei profili vagliati da uno dei principali club rumeni: l'Universitatea Craiova fresca di cambio in panchina dopo l'esonero di Mirel Matei Rădoi. Nonostante il forte interesse, "L'uomo ragno" ha deciso di rimandare la proposta al mittente, preferendo dunque di rimanere in attesa di un progetto di suo gradimento. Sulla panchina del club del patron Adrian Mititelu nel frattempo siederà per la nona volta Nicolò Napoli.