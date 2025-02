Cosenza-Palermo, i precedenti dell’arbitro Dionisi con i rosanero

L'arbitro designato per la sfida tra Palermo e Cosenza sarà Federico Dionisi. Il fischietto di L'Aquila incrocerà per la sesta volta i rosanero, la seconda in questa stagione.

I PRECEDENTI

La prima direzione di Dionisi in una gara del Palermo risale alla stagione 2018/19 di Serie B, nella 15ª giornata, quando i siciliani superarono il Padova per 3-1 grazie alle reti di Trajkovski, Rajkovic e Nestorovski. Sempre in quell'annata, arbitrò la 20ª giornata, con il Palermo sconfitto per 2-1 dalla Salernitana, con gol di Jajalo.