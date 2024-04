Cosenza-Palermo, i convocati di Mignani: c’è Diakitè, l’elenco completo

Sono ventidue i calciatori rosanero convocati per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Gigi Marulla”.

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza. Non partiranno alla volta della Calabria Aljosa Vasic e Filippo Ranocchia, così come gli squalificati Francesco Di Mariano e Fabio Lucioni. Tornano a disposizione, invece, Claudio Gomes e Mamadou Coulibaly; nell’elenco anche Salim Diakitè dopo il piccolo stop di ieri.