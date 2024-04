Cosenza, Corriere dello Sport: “Orgoglio dei Lupi, applausi a Micai. Serve Tutino”

Il Cosenza, dopo il pareggio con la Feralpisalò, si trova fermo a quota 35 punti e ha proseguito una serie di sette partite senza vittorie. Le prossime tre partite casalinghe contro Palermo, Bari e Spezia potrebbero essere decisive per la squadra. Tuttavia, il Cosenza dovrà fare a meno di Marras, squalificato, e dovrà scegliere tra Antonucci e Canotto per sostituirlo. L’ex rosa Gennaro Tutino nello scorso match ha siglato un gol, il tredicesimo in campionato e vorrà continuare a firmare marcature anche nel match contro la banda Mignani, dopo non esserci riuscito all’andata. Allora allenavano Caserta e Corini e a deciderla ci pensò Canotto con un eurogol.